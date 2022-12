OM - Mercato : un crack de retour en grâce pour faire oublier Harit ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Assiste-t-on depuis la trêve internationale à un improbable retour en grâce de Dimitri Payet (35 ans) ? Hier, le capitaine de l’OM s’est encore une fois montré plutôt en jambes en signant l’égalisation contre le Nîmes Olympique (1-1).

Après un déclassement au cours de la première partie de championnat, où il avait fini par perdre sa place de titulaire, L’Équipe fait savoir que Payet semble être revenu dans les plans de Tudor au fil des dernières semaines, avec notamment son entrée en jeu spectaculaire à Monaco (3-2, le 13 novembre).

Depuis, le milieu offensif de l'OM a confirmé son regain de forme au cours des entraînements et du stage à Marbella, début décembre et pourrait être une option discount pour remplacer numériquement Amine Harit, gravement blessé en Principauté. On rappelle que ce même Payet avait inscrit un but lors du match de préparation face à Sassuolo (ITA, 2-3), disputé en Espagne.