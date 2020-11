OM - Mercato : un exode à redouter dès le mois de janvier ?

Ce devait être une fête. Ça s'est transformé en cauchemar. Avec une kyrielle de défaites et un (triste) record qui fait de l'OM, aujourd'hui, le club qui a connu le plus d'échecs consécutifs dans l'histoire de la Ligue des Champions. Il reste, certes, un espoir de s'imposer face à l'Olympiakos, au Vélodrome, et d'aller glaner un petit point à Manchester City. Mais économiquement, du moins, le mal semble fait. Et comme le rappelle le quotidien l'Equipe, dans ses colonnes ce jour, il est probable que le club phocéen soit contraint de dégraisser.

Quand ? Dès cet hiver. Extrait du quotidien. "Frank McCourt est avant tout un businessman qui étudie scrupuleusement les lignes de ses comptes et il ne peut se satisfaire de la situation économique désastreuse, quatre ans après sa prise de pouvoir(...)Compte tenu des finances déjà souffreteuses du club, qui ne se sont pas améliorées avec la crise liée au Covid-19, l'actionnaire exige des ventes lors des deux prochains mercatos - hiver et été."

Reste à savoir qui sera concerné. Caleta-Car, qui avait repoussé les avances de West Ham ? Sanson, dont le nom a été évoqué dans de nombreux clubs au cours de l'été ? Ou même Camara ? Seule certitude, André Villas-Boas devrait perdre des joueurs dans les prochaines semaines. Et revoir ses objectifs initiaux à la baisse.