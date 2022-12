OM : Igor Tudor confirme ses besoins au Mercato et appuie sur le rôle de Payet

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le groupe

"Ce n’est pas un problème, le retour à la réalité. Mattéo Guendouzi a un problème à la cheville et n'est pas dans le groupe, Jordan Veretout l'est. Les joueurs sont habitués à jouer n'importe quand".

Le cas Payet

"Il a marqué des beaux buts, j’ai toujours pensé qu’il était important, même s’il ne jouait pas. On a dû faire des choix au niveau de l’attaque au niveau numérique. Avec la blessure d’Harit et les choix qu’on a fait sur Suarez et Gerson, il faudra peut-être faire des changements"

Le Mercato

"C’est une demande prise conjointement avec le club, c’est une question factuelle. C’est normal qu’on ait besoin de recruter des joueurs de qualité, capables de marquer. Si on avait pu quelques buts de plus, on serait dans une meilleure situation."

Un bilan personnel ?

"Tous les entraineurs espèrent faire une deuxième partie exceptionnelle. L’analyse, je la fais au quotidien, on fait tous des erreurs, elles peuvent s’analyser toutes les semaines. C’est un club difficile à vivre. On a fait un bon travail, pour qu’il soit très bon, il aurait fallu 2 buts de plus : contre Tottenham et Lens. On serait encore en Ligue des champions et surement deuxièmes du championnat. On essaye de s’améliorer tout le temps."

La Coupe du monde

"J’ai peu suivi le Mondial, sauf quand la Croatie jouait. La préparation était belle. On a fait un travail de qualité, en tranquillité. Il manquait un certain nombre de joueurs. On pourra reprendre du bon pied, les joueurs ont hâte de jouer."