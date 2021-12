OM - Mercato : un gros risque avec la piste Belaïli ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Youcef Belaïli vient de remporter la coupe arabe avec l’Algérie contre la Tunisie (0-2). Mais après ce titre majeur, quel en sera l’avenir en club pour l’ailier gauche de 29 ans ? Passé par le SCO d’Angers entre 2017 et 2018, le joueur n’est plus lié au Qatar SC avec qui il a évolué toute la saison dernière (2020-2021). Le natif d’Oran souhaite s’imposer dans une grande équipe européenne pour inscrire un nouveau chapitre dans sa carrière de joueur. Alors que des rumeurs circulent quant à une signature à l’Olympique de Marseille, un détail fait tâche.

La CAN, un gros frein

Comme expliqué dans les lignes de Foot Mercato, l’entourage sportif de Youcef Belaïli est prédominé par son père qui s’occupe de tout. Une question de pose quant à la disponibilité du joueur pour l’OM. D’une part, parce que le club phocéen doit vendre avant d’acheter, et d’autre part car le TAS (Tribunal Arbitral du Sport) pourrait entraver ce potentiel transfert, à l’image de Lassana Diarra à l’époque, où le clan Belaïli réclame un salaire annuel de 2 millions d’euros. Il faut aussi prendre en compte que la CAN débute le 9 janvier et s’achève le 6 février 2022. Cela signifie que Youcef Belaïli, qui a de grandes chances de disputer la compétition après des prestations encourageantes en coupe d’arabe, serait disponible pour Jorge Sampaoli qu’à partir du deuxième mois de l’année 2022. L’interrogation est alors grande sur sa potentielle venue à Marseille.