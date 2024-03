OM : un joueur digne de Ligue 2 relancé par Gasset ?

Zapping But! Football Club

Jean-Louis Gasset a pris l’habitude de faire du turnover depuis qu’il a posé ses valises à l’OM. Ainsi, des joueurs un peu oubliés comme Pape Gueye ou Luis Henrique sont utilisés dans ds registres différents mais plutôt à bon escient. Malgré tout, le journaliste Romain Haering n’est pas emballé par l’ailier brésilien.

« Luis Henrique, c’est un joueur de Ligue 2 »

« Ça saute aux yeux qu’enlever Ismaïla Sarr de l’équipe en ce moment, ce serait une hérésie. Luis Henrique est pas mal ? Je ne sais pas dans quel sport, mais peut-être, a-t-il fustigé sur Le Phocéen. Il a progressé ? Oui allez… avant de partir au Brésil c’était un joueur de N2 et maintenant c’est un joueur de Ligue 2. Ce n’est pas possible… Pour moi, c’est fou de dire que ce que fait Sarr sur les trois derniers matchs est insuffisant. On peut avoir de l’exigence, comparer nos joueurs à Vinicius ou Jérémy Doku. Mais on est 7e de Ligue 1 et on est en Europa League, il faut des joueurs qui te font progresser step by step et je trouve que c’est le cas de Sarr. » Et donc pas de Luis Henrique ?

