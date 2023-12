OM - Mercato : un joueur du RC Lens a snobé Marseille pour l’ASSE

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Morgan Guilavogui a snobé l’Olympique de Marseille plus jeune. En effet, l’actuel Lensois devait rejoindre le club phocéen, mais un changement de direction a complètement changé la donne. Finalement, il rejoint le club de son frère.

Merci grand frère !

Joshua Guilavogui, qui évoluait à l'AS Saint-Étienne à ce moment-là, a aidé son petit frère à trouver un club formateur, demandant à ses dirigeants de l'intégrer chez les jeunes de Sainté. L’ancien international français a revenu sur cette période pour So Foot: "Avant de pouvoir l’aider, j’ai dû acquérir un certain statut dans mon club. Tu ne peux pas arriver quelque part et placer ton petit frère avant d’avoir prouvé quoi que ce soit. Moi, j’étais devenu un cadre de l’ASSE, j’étais en équipe de France, je savais que mon frère avait des qualités, donc je préférais qu’il vienne à Saint-Étienne plutôt qu’il parte ailleurs". Finalement, Morgan Guilavogui a intégré les jeunes de l'ASSE, avant de parcourir la France du Sud au Nord, en passant par Toulon, le Paris FC et le RC Lens.

