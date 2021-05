OM - Mercato : un premier couac entre Longoria et Sampaoli éclate au grand jour

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L’annonce d’un rapprochement de Florian Thauvin avec les Tigres agite la twittosphère depuis hier soir. Selon la presse mexicaine, l’ailier de l’OM (28 ans), en fin de contrat en juin, serait tout proche de s’engager en faveur du club d’André-Pierre Gignac !

Un choix qui pourrait paraître surprenant étant donné que le champion du monde semble encore jeune pour prouver son potentiel en Europe. Surtout, Florent Germain assurait pas plus tard que mardi que ce même Thauvin réfléchissait encore à l’idée de rester à l’OM... où Jorge Sampaoli veut le garder au mercato.

« Sampaoli veut garder Thauvin et Longoria veut faire plaisir à Sampaoli »

« Sampaoli veut garder Thauvin et Longoria veut faire plaisir à Sampaoli. Thauvin était partant mais Sampaoli s'est mis en tête de le garder, a indiqué le journaliste sur l'antenne de RMC Sport. Donc Longoria est en train de négocier avec le joueur et ses agents. Les discussions continuent, c'est un signe positif. Mais je ne sais pas s'il a envie de rester à 100 %... Il trouve que les supporters sont durs avec lui. Les supporters ont envie de changement. Ça pèse dans son esprit. Il réfléchit encore beaucoup. À l'heure actuelle, il aurait deux propositions de l'étranger. Thauvin veut être le plus gros salaire du club. Longoria peut lui proposer le top salaire du club. » À la lumière des dernières indications au sujet des Tigres, il semblerait donc que le président de l’OM ait échoué dans son entreprise. Reste à savoir ce que Sampaoli en dit...