OM - Mercato : une signature inespérée est enfin tombée

Tout sauf nouveau. Ce qui, par ailleurs, n'a jamais empêché l'OM d'obtenir des résultats depuis des lustres. Mais non, le club phocéen n'est pas réputé pour sa formation. Du moins sur la chance qu'il est susceptible de donner à des jeunes talentueux pour qu'ils débutent leur carrière dans LE club de la région.

Cela pourrait changer. Car l'un des meilleurs clubs formateurs de France, le Sporting Club Air Bel Marseille, vient tout juste d'officialiser un accord avec l'OM. Ce club, basé à Marseille, est tout de même celui qui a formé Lamine Gassama, Mohamed Simakan, ou encore Wesley Fofana, qui avait poursuivi sa formation à l'ASSE avant de devenir professionnel.

Courtisé, Air Bel était ces dernières années le partenaire de Montpellier et non de l'OM. Il en est désormais autrement pour les trois prochaines années et l'OM pourra donc récupérer de jeunes talents afin qu'ils poursuivent dans son propre centre de formation. Assurément une bonne nouvelle.

Le Sporting Club Air Bel est heureux d’annoncer un partenariat sportif avec l’Olympique de Marseille.

Notre contrat de partenariat s'étendra sur les 3 prochaines saisons. — SC Air Bel (@scairbel13) December 8, 2021