OM - Mercato : Villas-Boas a fait fausse route avec Luis Henrique

On se rappelle encore la présentation de Luis Henrique à l’OM. En fin de mercato, André Villas-Boas n’était pas peu fier d’avoir mis la main sur la pépite brésilienne, qui semblait partie pour tout casser sur la Canebière. « C'est un talent pur », résumait-il tout sourire. Plus d’un mois après l’arrivée de Luis Henrique à l’OM, les supporters marseillais attendent toujours de voir. Et pour cause : le milieu offensif brésilien n’est presque jamais utilisé par le technicien portugais !

Villas-Boas a-t-il raison de laisser Henrique sur le banc ?

« Le technicien lusitanien l’utilise au compte-gouttes, rappelle La Provence qui a fait les comptes dans son édition du jour. Lancé en L1 le 17 octobre contre Bordeaux (3-1) pour 4 petites minutes, durant lesquelles il a laissé entrevoir de fugaces promesses, il a ensuite été envoyé au feu quatre jours plus tard en Ligue des champions contre Olympiakos (1-0, 13 min), puis à Porto (3-0, 25 min). Depuis sa signature, il ne cumule même pas une mi-temps complète. »

Si le report du match à Lens a peut-être coûté une occasion de briller à Luis Henrique, le Brésilien n'a pas plus été utilisé contre le promu à Lorient (0-1) ou à Strasbourg (0-1), chez l'avant-dernier du championnat ! « Des choix difficiles à comprendre au regard des éloges qui escortent ses premiers pas et, aussi, du bégaiement de la concurrence, souligne le quotidien régional. "AVB" réclame du temps, sans doute pour ne pas lui brûler les ailes mais ce n'est pas en salle d'attente que Luis Henrique pourra les déployer. »