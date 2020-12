OM - Mercato : Villas-Boas change déjà d'avis pour son avenir !

Lorsqu'il a débarqué à l'OM à l'été 2019, André Villas-Boas avait prévenu qu'il ne resterait que deux ans avant de tenter une nouvelle aventure exotique, de préférence au Brésil ou au Japon, puis de retourner au Portugal pour présider son club de cœur, le FC Porto. L'été dernier, après le départ d'Andoni Zubizarreta, il a été à deux doigts de s'arrêter au bout d'un an. Il est finalement resté et a annoncé le 18 octobre en conférence de presse qu'il voulait bien discuter d'une prolongation, mais seulement à partir de février. Aujourd'hui, toujours devant les médias à la veille du match contre Manchester City, il a de nouveau changé son fusil d'épaule…

Déjà plusieurs rendez-vous entre ses agents et les dirigeants

Finalement, les discussions pour une prolongation sont déjà en cours ! « Pablo Longoria est allé voir mes agents à Lisbonne. Ils ont aussi été convoqués par le club, c’est bien. Ça commence à discuter. On verra selon le projet de l’OM. Il y a une situation financière compliquée à cause du fair-play financier, de la crise sanitaire et d’une chaîne TV qui a décidé de rigoler avec tout le monde (Mediapro). »

Eric Di Méco et ses amis (Christophe Galtier, notamment) vont donc devoir patienter encore… Même s'il est critiqué pour l'absence de jeu de son équipe, André Villas-Boas a pour lui des résultats exceptionnels, ayant permis à un OM pourtant à la diète financièrement de retrouver la Champions League sept ans après la saison dernière et d'être actuellement potentiellement leader du championnat. Pour peu qu'il aille au bout de son ambition pour l'exercice en cours (le titre), Frank McCourt, Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria lui offriront tout ce qu'il voudra !