OM - Mercato : Villas-Boas démissionne, état de choc dans le vestiaire

Vous avez pu le suivre sur notre site : André Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM, a profité de la traditionnelle conférence de presse, avant le match face au RC Lens, pour expliquer qu'il avait présenté sa démission à la direction du club. Voici ses propos. "L'arrivée de Ntcham, c'est pas une décision prise par moi. C'est précisément un joueur auquel j'ai dit non. Je n'étais pas au courant, je l'ai appris en me réveillant et en allant sur le site numéro 1 de l'OM. j'ai présenté ma démission en disant que je n'étais pas d'accord avec la politique sportive. La direction n'a pas donné un feedback final avec tous les matchs. Je ne veux pas d'argent, je veux seulement partir."

Depuis, tout le monde attend de connaître la réponse du propriétaire, Frank McCourt. Mais en attendant, et c'est aussi une information importante, le Portugais n'avait prévenu (presque) personne. Raison suffisante pour que le vestiaire soit ébranlé en apprenant la nouvelle. Selon les informations de Téléfoot, Villas-Boas, en effet, n’avait prévenu que la gardien et capitaine, Steve Mandanda.