OM - Mercato : visite médicale prévue pour Cristiano Ronaldo à Al-Nassr

Même si son transfert à l'OM aurait certainement fait un grand plaisir à Basile Boli et à beaucoup d'autres, ce ne serait pas vers le club marseillais que se dirigerait Cristiano Ronaldo cet hiver. Libre de tout contrat depuis sa résiliation avec Manchester United pendant la Coupe du monde, à laquelle il a participé avec le Portugal, le quintuple Ballon d'Or peut désormais s'engager où il le souhaite.

Selon les informations de CBS Sports, l'ancien joueur de Manchester, de la Juventus et du Real Madrid aurait programmé une visite médicale avec le club d'Al-Nassr en Arabie Saoudite, dont l'équipe est entraînée par Rudi Garcia. « Ronaldo s'est vu offrir un contrat de 75 millions de dollars par an. L'optimisme est grand à Riyad, qui espère obtenir une signature qui serait considérée comme un coup majeur pour le football dans la région », a également écrit le média américain. Les dirigeants d'Al-Nassr espèrent que l'accord avec Cristiano Ronaldo sera finalisé pour l'ouverture du mercato hivernal de janvier. À suivre.

Excl: Al Nassr are scheduling a medical ahead of Cristiano Ronaldo’s move to Saudi Arabia, a deal they’re aiming to complete in time for the opening of the transfer window. Latest step reflects building optimism that Ronaldo is bound for the club. https://t.co/Wvi5gHDk01