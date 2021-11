OM : Metz, un quitte ou double pour un chouchou de Sampaoli

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

Le stade Vélodrome sera pratiquement à guichets fermés ce dimanche à 13h pour la réception du FC Metz. Les plus de 60.000 spectateurs attendus devraient avoir une occasion quasi unique depuis le début de la saison de voir la recrue la plus chère de l’été, Gerson, d’évoluer à son meilleur poste, c’est-à-dire en milieu récupérateur. Depuis qu’il est arrivé en Provence, le Brésilien est davantage aligné un cran plus haut sur le terrain, quand il joue. Entre ce changement de positionnement et la découverte d’un nouveau championnat, ses prestations s’en sont forcément ressenties.

Un peu mieux ces derniers temps, comme il l'a prouvé à Clermont (1-0) dimanche dernier, Gerson devrait donc évoluer au poste de milieu défensif ce dimanche. Pace que Boubacar Kamara est suspendu mais également parce que Sampaoli pourrait décider de laisser Mattéo Guendouzi sur le banc, le joueur prêté par Arsenal courant le risque d'être suspendu pour le choc face à l'OL en cas d'avertissement. En conférence de presse il y a dix jours, Gerson avait rappelé qu'il est un milieu défensif. Tout le Vélodrome a hâte de voir ça…

🔘 Le groupe pour #OMFCM sans Kamara (suspendu) :



- López, Mandanda, Vanni

- Saliba, Balerdi, Álvaro, Ćaleta-Car, Luan Peres, Amavi

- Lirola, Rongier, Guendouzi, Gueye, Gerson

- Ünder, Payet, Harit, de la Fuente, Luis Henrique

- Milik, Dieng#TeamOM 🔵⚪️ — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) November 6, 2021