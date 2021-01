OM - MHSC (3-1) : Daniel Riolo valide ce choix très fort de Villas-Boas

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Mercredi soir, au moment des compositions des équipes sur OM – MHSC, André Villas-Boas avait fait un choix fort en préférant le jeune serbe Nemanja Radonjic à Dimitri Payet au coup d'envoi. Vexé de se retrouver sur le banc, le Réunionnais a réussi son entrée et remis l'OM dans le sens de la victoire (3-1) en inscrivant le second but.

Riolo : « Payet est mieux en joker »

Au moment de célébrer, Dimitri Payet a également laissé éclater sa rancoeur contre son coach, lâchant un « T'es un fou, toi » à l'attention de celui qui l'avait assis sur le banc de touche. Malgré tout, le choix de Villas-Boas a été compris par certains. A commencer par Daniel Riolo qui a étayé sa position dans l'After Foot quelques minutes après le match :

« Moi je pense qu'il a eu raison ! Je pense qu'aujourd'hui Payet est mieux en joker, dans le rôle d'un mec qui rentre dans un match et peut avoir un éclair parce que techniquement il a quelque chose. Ce soir, je pense qu'il sauve un peu l'OM, qui me donnait l'impression de ne pas pouvoir gagner le match mais finalement termine avec un score gonflé ».