OM - MHSC : Sampaoli se justifie pour Mandanda et envoie un premier message fort au PSG

L’OM a passé une excellente semaine. Après avoir pris une option contre le PAOK Salonique en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence jeudi (2-1), les hommes de Jorge Sampaoli ont remis le couvert en L1 hier contre le Montpellier HSC (2-0).

Chose plutôt rare depuis plus d’un an, Steve Mandanda (37 ans) a participé à ses deux rencontres. Invité à expliquer la raison de cette subite promotion, le coach de l’OM ne s’est pas échappé en conférence de presse.

« Mandanda a joué parce que je voulais lui donner du temps de jeu puisqu'il devrait jouer jeudi. Il a besoin de régularité et de temps sur le terrain, On doit faire des rotations, c'est obligatoire, quel que soit le rival, a estimé le technicien argentin avant de se projeter sur le Classique de dimanche prochain contre le PSG. Ces victoires donnent de l'élan à notre projet. On doit maintenant récupérer et espérer retrouver des joueurs pour jeudi. Puis il y aura le match de dimanche, avec très peu de temps de préparation, mais on essaiera de défendre notre classement. »

88 ballons touchés 🦶

86% de passes réussies ✨

1 passe décisive 🎯



🇲🇦 @Amine_000 est désormais impliqué sur 4️⃣ buts lors de ses 4️⃣ derniers matches de @Ligue1UberEats (2️⃣ buts, 2️⃣ assists) 📊



C'est l'𝗛𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗱𝘂 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 lors d'#OMMSHC 👏🔵⚪️ pic.twitter.com/k1XhgyljBB — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 10, 2022

Pour résumer Après la victoire tranquille de l’OM contre le Montpellier HSC dimanche en clôture de la 31e journée de Ligue 1 (2-0), Jorge Sampaoli a expliqué pourquoi il avait titularisé le vétéran Steve Mandanda au lieu de Pau Lopez.

Bastien Aubert

Rédacteur