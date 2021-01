OM : Milik, démission, Payet et Thauvin, Villas-Boas vide son sac

André Villas-Boas avait des choses à dire. Et ce ne sont pas les journalistes présents pour sa conférence de presse qui ont eu à le regretter. Le technicien portugais a en effet éclairci plusieurs zones d'ombre, alors que son équipe ne met plus un pied devant l'autre depuis quelques jours. Propos retranscrits par Le Phocéen.

Milik

"Je suis très content que ça se finisse maintenant. On attendait un joueur qui va nous donner plus de présence dans la surface. Dario traverse un moment difficile sur le plan personnel et professionnel. Il va être dans le groupe contre Monaco, on verra si on peut lui donner quelques minutes. Pour Rennes, on verra comment il se sent. Il m'a dit qu'il se sentait bien physiquement, mais il manquera de rythme. On verra aussi si on change de système avec lui, ça peut être intéressant."

Sa démission

"Je n'ai pas présenté ma démission, mais j'ai mis ma place à disposition de la direction pour une discussion par rapport aux résultats actuels. Les dirigeants m'ont soutenu, on va continuer notre travail jusqu'à la fin de la saison."

Payet et Thauvin

"On a clarifié la situation après Nîmes. Ils ne vont pas passer des vacances ensemble, mais le plus important, c'est l'OM. Ils ont joué plusieurs années ensemble, ce n'est pas la première fois que je vois ca dans un vestiaire. Je n'ai pas fait de changement d'approche avec les joueurs, je parle avec eux, j'ai une bonne relation avec le groupe. Seule la victoire peut changer la dynamique négative. Mon rapport avec mes joueurs est très proche, ils sont ma raison d'être ici cette saison."

Le groupe pour Monaco

"Gueye et Rongier pourront être là pour Monaco. Kamara non, on ne prend pas de risque avec lui. Pour Rennes ça sera bon."