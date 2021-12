OM : Milik envoie un message fort aux supporters

Zapping But! Football Club Le brief d'avant-match : Olympique de Marseille FC Lorient

Le manque de réalisme de leur équipe agace profondément les supporters de l'OM. Cela a coûté l'élimination en Europa League, alors que les Phocéens étaient clairement meilleurs que leurs adversaires, et cela fait qu'ils ne sont pas 2es décrochés en L1 alors qu'ils sont là aussi supérieurs. Face à Brest (1-2) samedi dernier, le déficit d'efficacité a permis aux Bretons, surclassés, pendant une heure, d'inverser la tendance, eux qui étaient menés 1-0 à la pause. Principale cible des critiques, Arkadiusz Milik. Mais le grand buteur polonais a expliqué à un média de son pays, Viaplay, qu'il allait de mieux en mieux après sa blessure estivale.

« Je suis sûr que je vis un moment temporaire. J’ai joué sans étape dans ma préparation parce que j’étais blessé à ce moment-là. Ensuite, on a immédiatement joué tous les trois jours. Je dois admettre que j’ai ressenti ça. Donc être quelquefois remplaçant… Paradoxalement, c’était un moment positif pour moi. Cela peut sembler étranger, mais cela me sera certainement utile. J’ai l’impression que ça m’aide d’avoir été sur le banc. J’ai pu m’entraîner normalement et me concentrer sur moi-même pour retrouver mes dispositions normales. Je bosse pour me développer et je suis sûr que mes statistiques vont s’améliorer en championnat. Je sais que je peux jouer mieux, que pour le moment je ne suis pas à 100%. Mais c’est une question de temps. Je vais revenir sur le bon chemin. »

