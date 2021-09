OM : Milik, Mandanda, supporters, institution OM, Lens, les mots forts de Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le groupe

"Payet s'est entraîné normalement, Milik de manière partielle et Kamara ne s'est pas entraîné. Il n'est pas dans les meilleures conditions physiques. Nous verrons qui pourra jouer contre Lens. Mais ce sera sans Milik."

Face au RC Lens

"L'équipe doit aller plus loin que les individualités. Il faut suivre une idée plus que des individualités, créer une forme, un style de jeu. On On devra respecter nos idées et être exigeants car Lens est l'une des équipes les meilleures physiquement. Peu importe qui joue, le défi sera très dur physiquement. On doit garder notre idée."

Les supporters et les incidents

"C'est un pas en arrière alors qu'on a eu de la distance avec la pandémie. Mais il faut faire une analyse sociale plus profonde. Cela ne va pas aider les voyages des supporters. Ils ont besoin d'être vu, de participer, mais on doit protéger les joueurs. Avec tous ces incidents, beaucoup de gens critiquent mais on a besoin "d'obstaculiser". La fin des supporters sera aussi la fin du football."

Ne pas toucher à l'OM

"Chacun doit rester à sa place, il ne faut pas se réduire à qui que ce soit. Jouer sans supporter n’est pas bon, c'est une perte de soutien. Toutes les décisions des gens qui vont contre l’OM veulent dire qu’il sont plus importants que l’OM. On ne peut pas prendre de décsion en pensant qu’on est plus haut."

Mandanda

"Je n'ai pas envie de faire du politiquement correct. On a testé Lopez pour voir comment il s'adapte avec le groupe et dans le système. Le gardien est celui qui a le plus de temps pour faire la passe. On va peut-être mettre un gardien par compétition. Steve est une idole. La comparaison entre les deux est aussi liée aux résultats parce que cela modifie le raisonnement. On doit choisir le meilleur pour chaque match, cela peut créer des polémiques de par l'histoire de Mandanda."

Le RC Lens

"Lens est physiquement l'une des meilleures équipes, très agressive, avec beaucoup d'intensité. J'ai regardé les derniers matchs de l'OM face à Lens, à chaque fois ils ont été supérieurs. On va devoir être bons dans tous les compartiments, la marge d'erreurs sera très basse. Ils peuvent faire la différence à tout moment et ont de grandes qualités."

Propos retranscrits par RMC