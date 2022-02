OM : Milik, Mercato, Gerson... on en sait plus sur les propos chocs de Payet

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Dimitri Payet (34 ans) n’a pas la langue dans sa poche et l’a encore prouvé dimanche soir après la défaite de l’OM à domicile face à Clermont en clôture de la 25e journée de L1 (0-2). Le meneur de jeu marseillais a critiqué l’état d’esprit de certains coéquipiers en parlant de « têtes à dégonfler », sans citant personne.

Pourquoi être sorti de ses gonds à ce moment précis ? RMC Sport a tenté d’en savoir plus et met plusieurs raisons sur le tapis. La première vient de sa propre situation, lui qui « est un peu dans le dur physiquement » et qui a « le sentiment qu’il est difficile de compter sur le collectif pour faire gagner l’OM, ce qui l’agacerait profondément. » L’absence de leaders dans le onze, du fait des mises à l’écart de Steve Mandanda et Alvaro Gonzalez, n’aide pas.

Autre raison invoquée : le mercato a aussi eu quelques effets indésirables à ses yeux. Notamment le départ à l’OGC Nice de Jordan Amavi, proche de Payet et très important pour la bonne humeur du vestiaire. Enfin, hormis la connexion perdue avec Arkadiusz Milik, la radio sportive fait remarquer que la relation technique Payet-Gerson laisse à désirer et que les « attitudes du Brésilien, parfois boudeur, pas toujours très bosseur, énervent un peu certains joueurs. »

🗣️💬 Les mots très rudes de Payet après la défaite face à Clermont : "Il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer notre vrai visage."https://t.co/PZaqqHyO6m — RMC Sport (@RMCsport) February 20, 2022