OM : Milik met la pression à Sampaoli pour sa titularisation face au Feyenoord

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Son état de forme

"Demain, si je joue, parce que c'est toujours la décision du coach, je suis prêt à 100%. Je sais qu'à Marseille il y a eu de grands attaquants mais j'essaie de me concentrer sur moi-même. Si je joue demain j'essaierai de faire de mon mieux."

La défaite au match aller

"C'est le football. On a des bons moments et d'autres moins bons. Le plus important c'est de toujours continuer à se battre. On est à un moment de la saison où on ne peut pas s'arrêter. Il faut s'accrocher. C'est un match très important demain, on va faire tout ce qu'il est possible pour l'emporter. On a fait beaucoup d'erreurs au match aller, j'espère qu'on pourra jouer beaucoup mieux demain."

La pression du public marseillais

"Franchement, je n'ai pas ressenti cette attente selon laquelle il faudrait absolument atteindre la finale. Je ne crois pas qu'il y ait tellement d'attentes du public et des fans. Les gens attendent toujours de nous mais d'une bonne façon, ça donne une motivation supplémentaire pour être meilleur et mieux jouer."

La rivalité entre l'Ajax Amsterdam, son ancien club, et Feyenoord

"Je n'ai pas parlé avec mes anciens coéquipiers, mais cette rivalité... c'est sûr que c'était spécial de jouer pour l'Ajax. Je le ressens. Je le ressentais quand je jouais à l'Ajax. C'est un match particulier pour cela aussi. C'est toujours un peu particulier quand on est un ancien de l'Ajax et qu'on joue Feyenoord. Ce sera le cas demain."

𝑪𝒐𝒏𝒇𝒆́𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆 #OMFEY🎙



𝘼𝙧𝙠𝙖𝙙𝙞𝙪𝙨𝙯 𝙈𝙞𝙡𝙞𝙠 🇵🇱 et 𝙅𝙤𝙧𝙜𝙚 𝙎𝙖𝙢𝙥𝙖𝙤𝙡𝙞 🇦🇷sont en direct sur notre chaîne @TwitchFR📲 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 4, 2022

Pour résumer Avant Jorge Sampaoli, c'est Arkadiusz Milik qui s'est présenté devant la presse à l'OM à la veille de la demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence face au Feyenoord.

Fabien Chorlet

Rédacteur