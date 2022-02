OM : Milik ne se fait déjà aucune illusion face à l’OGC Nice

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Les détracteurs d’Arkadiusz Milik sont en PLS depuis hier soir. En ouverture de la 23e journée de L1, l’attaquant de l’OM s’est offert un triplé retentissant devant le SCO d’Angers (5-2) qui devrait lui permettre de retrouver du crédit.

« Ce fut une soirée fantastique pour nous, je suis heureux du triplé. La semaine ne fut pas simple pour moi, particulièrement sur le plan mental, mais je suis heureux d'avoir inscrit un triplé. On a gagné. C'est une bonne soirée », a résumé l'attaquant polonais sur Prime Vidéo après la rencontre.

« La semaine prochaine, tout le monde aura oublié ce match »

Si Milik savoure le moment présent, il ne se fait aucune illusion sur le prochain match contre l’OGC Nice mercredi en quarts de finale de la Coupe de France (21h15). Il devra encore gagner sa place.

« Les attentes sont toujours énormes ici, à Marseille, reconnaît l’ancien buteur du Napoli. Quel que soit le club, les attentes sont toujours grandes quand vous jouez attaquant. Et elles le sont quand parfois vous ne marquez pas. Il faut toujours continuer à marquer. La semaine prochaine, on a un autre match et tout le monde aura oublié celui-là. Dès demain, on va penser au prochain match. »

🗣️ Arkadiusz Milik - "Content d'être enfin de retour et que les fans le soient aussi."

L'@OM_Officiel renversent @AngersSCO.

Score final 5-2. #OMSCO #Ligue1UberEats pic.twitter.com/cWyKMi80kG — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 4, 2022