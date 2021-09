OM : Milik revient, le Stade Rennais dans le viseur ?

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Arkadiusz Milik a repris l’entraînement collectif hier à l’OM et semble bien décidé à rattraper le temps perdu. Victime d'une blessure au ménisque du genou gauche lors de l’ultime journée du dernier championnat à Metz (1-1), l’attaquant polonais avait dû déclarer forfait pour l'Euro avant de se résigner à subir une arthroscopie en juin.

Après une longue convalescence, sans la moindre prise de risques, le joueur de 27 ans fait donc son son dans un groupe tournant à plein régime. Jorge Sampaoli semble soulagé sur le banc de l’OM : « Je suis très optimiste. C'est un professionnel incroyable. Il fait deux ou trois séances (individuelles) d'entraînement par jour. On verra s'il peut reprendre contre Rennes (dimanche). »

Plus sûrement, L’Équipe penche pour un retour la semaine prochaine, qui sera également copieuse, avec un déplacement à Angers, le 22 septembre, et la réception du RC Lens, le 26. Récupérant Payet et Jordan Amavi, absents samedi à Monaco (2-0), le groupe de l’OM s’envolera ce matin à 7h30 pour Moscou, où le Lokomotiv l’attend demain pour la première journée de la phase de groupes de la Ligue Europa (18h45).

