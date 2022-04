OM : Milik, Mandanda... Sampaoli réserve des surprises au PSG de la terreur Mbappé !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Le cas Mandanda :

« On n'a pas encore choisi qui débutera le Classique dans les buts. On est très contents de Steve Mandanda, ça fait une belle concurrence pour Pau Lopez. A nous de voir. J'ai de la reconnaissance pour Mandanda, mais je me souviens aussi de ce que Pau a fait cette saison. »

La dynamique de l'OM avant le Classique :

« Être en demi-finale est très important pour le club. On doit aussi réussir en Ligue 1 avec un effectif peu élargi. Je pense que le fait de gagner huit matchs consécutifs est très important pour l'équipe. Les stats aident l'équipe à garder espoir. Cela ne m'intéresse pas si on n'accroche pas les objectifs. »

L’état de Milik :

« Milik est beaucoup mieux, mais il a encore une petite gêne. On fera une tentative demain pour voir si on peut le prendre dans le groupe, mais j'ai un doute sincèrement. La blessure était finalement plus importante que prévu. »

La terreur Mbappé :

« Mbappé, je l'ai déjà affronté deux fois : au Mondial et au match aller. Il fait la différence, il faut avoir un très bon jour collectif pour réussir à le marquer. Aujourd'hui, c'était la seule journée où on a pu préparer ce match. C'est comme ça. Paris a pu se préparer toute la semaine. On a préparé le plan pour le match. »

Sampaoli sur le choix de gardien : "On n'a pas encore choisi. On est très contents de Steve Mandanda, ça fait une belle concurrence pour Pau Lopez. A nous de voir. J'ai de la reconnaissance pour Mandanda, mais je me souviens aussi de ce que Pau a fait cette saison". #LiveConf — Le Phocéen (@lephoceen) April 16, 2022

Pour résumer Jorge Sampaoli était présent en conférence de presse à la veille du périlleux déplacement de l'OM à Paris pour le compte de la 32e journée de L1 (20h45). L’occasion pour le technicien argentin d’aborder la gestion de son groupe.

Bastien Aubert

Rédacteur