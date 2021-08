OM : Milik se prend un gros coup de boost avant son retour

Zapping But! Football Club OM : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

Milik fan de Papin ? Alors que le ballon d’or 1991, Jean-Pierre Papin, fête les 30 ans de son titre individuel, Arkadiusz Milik a eu la chance de le rencontrer. L’attaquant polonais s’est notamment senti honoré de cette rencontre, et n’a pas hésité à publier les clichés de cet échange sur son compte instagram.

Des étoiles pleins les yeux, Milik n’a pas manqué d’accompagner cette publication d’un joli message. « Des plus grands, il a toujours quelque chose à apprendre, même un mot de plus peut être une source d'inspiration et de stimulation. J'ai rencontré hier le grand Jean Pierre Papin, Ballon d'or il a exactement 30 ans. Un vrai honneur pour moi... ⚽️💙 ».

On espère que cela l’inspire à faire une belle saison à son retour prévu dans un mois avec pourquoi pas quelques papinades…