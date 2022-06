OM : Molina confirme la mise en vente du club, la piste saoudienne et fixe une deadline !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Romain Molina avait évoqué dans une précédente vidéo le fait que plusieurs clubs de L1 étaient en vente. Le nom de l'Olympique de Marseille, ce qui a provoqué le buzz et incité le journaliste d'investigation à refaire un point ce soir. Il confirme que Frank McCourt a mis le club en vente il y a deux ans, qu'il a déjà été en contacts avancés avec un fonds américain mais que l'affaire avait capoté pour une raison qu'il ne connaît pas.

Mais, le plus important, c'est que Molina confirme une négociation très avancée avec l'Arabie Saoudite, une deadline ayant été fixée à la fin du mois pour mener l'opération à bien ! Il explique que "la mariée n'a jamais été aussi belle" avec la qualification directe pour la Champions League et qu'en conséquence, la vente est vraiment sur le point de se concrétiser, même si l'Arabie Saoudite cherche à acheter de nombreux clubs et mène plusieurs discussions de front, comme par exemple en Pologne. En tout cas, on pourrait avoir très prochainement la conclusion d'un feuilleton long de plusieurs mois et qui a vraiment scindé la communauté des supporters de l'OM en deux...

VIDEO / Oui, l'OM est bien en pourparlers pour une vente !https://t.co/1IxXQayfMJ



Contrairement au discours officiel, McCourt et ses équipes discutent depuis des mois avec plusieurs groupes.



Explication/chronologie d'une saga qui ne diffère pas des autres rachats de club... — Romain Molina (@Romain_Molina) June 2, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur