OM : montant, Macron, Luis Campos, les derniers détails de la vente annoncée !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Depuis quelques heures, la planète OM est en fusion après les dernières révélations sur une potentielle vente du club. Le journaliste Thibaud Vézirian a en effet affirmé que l'affaire serait bouclée, avec un communiqué déjà prêt à être publié dans les prochains jours. Le milliardaire saoudien Al-Walid ben Talal via sa Holding KHC (Kingdom Holding Company), serait à deux doigts de racheter l'OM.

Des annonces qui font évidemment beaucoup parler et que le journaliste Ben Jacobs, lui aussi souvent présent sur les réseaux pour évoquer le sujet, a commenté avec ses informations. Avec un peu plus de nuance. Selon lui, aucune annonce officielle n'est à prévoir au minimum avant le Classique OM – PSG de dimanche. « Des sources saoudiennes affirment qu'il reste encore des points à résoudre », poursuit-il.

Prince Talal's proposed Marseille takeover has certainly accelerated in light of Canal's stopgap TV rights deal. But I don't see any official announcements before PSG on Sunday, not unless statement speaks of 'intent' rather than 'acquisition'. Deal is not fully done/approved.