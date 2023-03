OM - Montpellier : Der Zakarian annonce des mauvaises nouvelles à Tudor et l'encense

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Présent ce mercredi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse de l'Olympique de Marseille, en match d'ouverture de la 28e journée de Ligue 1, l'entraîneur de Montpellier, Michel Der Zakarian, a annoncé les retours de Khalil Fayad, Léo Leroy, Joris Chotard et Enzo Tchato pour cette rencontre. Faitout Maouassa est lui incertain. "C’est sa première sortie, il s’entraînait à part."

Der Zakarian loue le travail de Tudor

Michel Der Zakarian s'est, par ailleurs, montré dithyrambique envers son homologue marseillais, Igor Tudor. "Je ne connais pas le personnage Tudor, mais j’aime bien comment il fonctionne. Je pense qu’il les fait bien jouer depuis le début de la saison même s'ils ont perdu pas mal de points à domicile. Ce qu’ils font à l’extérieur, c’est extraordinaire. L'OM prend trop de risques ? C’est sa façon de faire jouer son équipe. Ils ne prennent pas plus de risques que ça. Ils ont des forces aussi. Ils t’imposent des duels, des joueurs qui sont en capacité de t’éliminer, de faire des courses et des appels tranchants. C’est une très bonne équipe, bien équilibrée. Il faudra qu’on soit bon, individuellement et collectivement faire un gros match pour aller gagner à Marseille. Ce n'est pas facile d’aller à Marseille."

