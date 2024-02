OM - Montpellier : Gasset explique son gros coup tactique et clarifie son avenir

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Deux matches, deux victoires. Le bilan comptable de Jean-Louis Gasset sur le banc de l’OM est au plus que parfait depuis son arrivée sur la Canebière en début de semaine dernière. Hier, ses joueurs ont même fait le spectacle (4-1) contre une équipe de Montpellier qui avait pourtant ouvert le score.

« Je signe pour tous les matches si on est mené 0-1 et qu’on marque trois ou quatre buts ensuite, a-t-il analysé. En cinq jours, on a retrouvé de la confiance. C’était la priorité. On a gardé l’état d’esprit, mais on a rajouté de la technique, de la maîtrise du jeu. Il ne faut pas se relâcher. Samedi prochain, il faudra encore monter d’un cran. J’ai vu le match de Clermont face à Nice… Dans la vie, personne ne vous donne rien, surtout ceux qui sont en bas dans la bagarre. »

« Je ne suis pas dans la durée »

Interrogé sur son coup tactique de laisser le couloir droit à Chancel Mbemba et Ismaila Sarr en l’absence de Jonathan Clauss, le coach de l’OM s’est expliqué tout en évoquant brièvement son avenir personnel. « Nous n’avions pas de spécialiste à droite. Il fallait donc trouver quelqu’un qui joue à la ligne mais qui soit capable de défendre. Il fallait quelqu’un de très intelligent et capable de se sacrifiier pour jouer dans le dos de Sarr. On a trouvé le joueur idéal parce que dans le sacrifice, il a été là, a-t-il ajouté. Moi, je suis venu pour les aider. Le fait d’avoir 100 jours, ça montre que je ne suis pas dans la durée, je ne suis pas carriériste. J’explique aux joueurs la bonne solution. On ne pouvait pas aller plus bas, on était au fond. Petit à petit… On n’a monté que deux escaliers. Mais il en reste combien ? On ne voit pas plus loin que le match de Clermont. »

