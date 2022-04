OM - Montpellier : la réaction de Cabella aux sifflets du Vélodrome

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Huit ans après son départ, Rémy Cabella, qui était libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec Krasnodar, a fait son retour à Montpellier où il s'est engagé mercredi dernier jusqu'à la fin de la saison. De retour sur les pelouses de Ligue 1 lors de la défaite ce dimanche du MHSC face à l'Olympique de Marseille (2-0), le milieu offensif français a été sifflé par le Stade Vélodrome malgré ses années passées à l'OM.

"J'ai déjà appris ça quand je suis venu avec Saint-Étienne"

Après la rencontre, Rémy Cabella s'est exprimé sur ces sifflets. "C'est vrai qu'il y a eu quelques sifflets, il y avait d'autres supporters qui me chambraient aussi quand je m'échauffais. Ce n'est pas grave cela fait partie du foot. J'ai déjà appris ça quand je suis venu avec Saint-Étienne à l'époque. Cela ne me dérange pas, cela fait partie du jeu et c'est ça qu'on aime", a-t-il confié au micro d'Amazon Prime Vidéo.

🗣️ @RemyCabella - « On a joué face à une très belle équipe de Marseille.»#OMMHSC #Ligue1UberEats pic.twitter.com/NwXtf9boBa — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 10, 2022

Pour résumer Rémy Cabella, qui a fait son retour à Montpellier, est revenu sur les sifflets dont il a été la cible lors du match entre l'Olympique de Marseille et le MHSC (2-0).

Fabien Chorlet

Rédacteur