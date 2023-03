OM : les Tops et les Flops du nul contre Montpellier

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Alexis Sanchez (4) : L’attaquant Chilien n’aura pas été le plus à l’aise lors de cette rencontre. Certes, il obtient un penalty juste avant la pause mais le reste de sa rencontre laisse à désirer. Aligné au côté de Vitinha, il n’a profité du rôle de pivot de l’attaquant portugais pour s’exprimer. Il a distribué peu de bon ballon à son coéquipier en attaque. Un match sans après son doublé contre Reims.

Nuno Tavares (3) : Le portugais aura fait un match très similaire à son coéquipier qui occupe le même poste côté droit. Aucun réel danger offensif ne sera venu de son côté lors des 90 minutes qu’il a disputés. Encore une fois, son jeu aura été trop imprécis pour espérer plus qu’un match nul.

Jonathan Clauss (4) : Titulaire à son poste habituel de piston droit, Jonathan Clauss n’aura pas apporté le moindre danger lors de cette rencontre. Après l’heure de jeu, le défenseur marseillais n’avait réussi aucun de ces 3 centres tentés et avait perdu 17 ballons. Un prestation plus que mauvaise pour un joueur de son standard. Remplacé à la 76ème par Kaboré.

Mbemba (6) : Tout comme son compère Kolasinac, Chancel Mbemba aura livré un match correct. Rentré à la place de Matteo Guendouzi (59’), il a pris la place de Valentin Rongier en défense central et a apporté une tranquillité à son gardien. Solide lorsqu’il a été mis à contribution, il a permis à son équipe de ne pas encaisser de but en seconde période.

Pour résumer

Marseille n’a pas su faire mieux que match nul contre Montpellier (1-1), à l’occasion de la 29ème journée de Ligue 1. Découvrez les Tops et Flops de la rencontre. En Flops on retrouve notamment Jonathan Clauss et Nuno Tavares.