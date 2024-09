OM : Murillo vise plus haut et envoie un message à De Zerbi

La saison démarre bien pour l'OM et c'est aussi le cas pour Amir Murillo puisque le Panaméen est titulaire à droite où il profite du départ à Nice de Jonathan Clauss. Présent en conférence de presse, le joueur n'a pas caché sa satisfaction. "Je me sens bien, je suis content. Le coach me fait confiance et de mon côté, je continue de travailler pour gagner ma place. En plus, l'équipe tourne bien. Il y a un nouveau coach, un nouveau style de jeu, de nouveaux joueurs qui apportent beaucoup à l'équipe. Il y a une bonne alchimie."

"On veut tous la même chose : remettre l'Olympique de Marseille à sa place"

Selon le Panaméen, l'OM peut avoir des objectifs élevés. "On veut tous la même chose : remettre l'Olympique de Marseille à sa place. On veut tous revoir de grands matchs, rejouer l'Europe, faire vibrer le stade Vélodrome." Murillo a également évoqué sa polyvalence, lui qui a glissé dans l'axe à Lyon avec l'expulsion de Leo Balerdi. "J'ai déjà joué à tous les postes défensifs. Si on a besoin de moi, que ce soit comme défenseur central, latéral gauche ou latéral droit, je donnerai toujours mon meilleur pour aider l'équipe."

