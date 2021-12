OM : Nantes, le cas Payet, Milik, Gerson, Sampaoli avait des choses à dire

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

La victoire à Nantes

"La victoire contre Troyes n'est pas du tout la même que celle contre Nantes. Je préfère celle face à Nantes où on a vu de très bonnes choses collectivement. J'espère que ça sera un point de départ, et qu'on verra ça sur le long terme. La victoire contre Troyes m'inquiétait, la victoire contre Nantes m'a donné de l'espoir. Il faut qu'on continue ainsi."

Le flou sur Payet

"Il ne s'est pas entraîné ce matin parce qu'il n'a pas récupéré totalement. Il reste sur deux matchs à très haute intensité, il est resté en salle aujourd'hui. On va voir son évolution dans les prochaines heures pour savoir s'il sera disponible. Payet est un joueur indispensable pour nous, on a beaucoup plus de contrôle quand il est là. Le problème c'est qu'on n'a pas encore su le remplacer quand il n'est pas là, mais il va falloir apprendre, car il ne peut pas jouer tout le temps."

Gerson

"On a vu plusieurs versions de Gerson dans sa carrière, un joueur plus proche de la surface, ou plus loin comme au Brésil. Pour nous, je pense que le mieux c'est qu'il soit plus proche du but adverse, pour avoir une meilleure relation offensive avec les autres. Selon nous il est plus déterminant à cet endroit là. Sur son état d'esprit, je dis toujours que quand on est critiqué, il faut répondre sur le terrain. C'est le football, il faut l'accepter. Si l'on accepte pas les critiques, cela va être très difficile de durer dans ce sport."

Milik

"Son absence lors de la préparation lui a fait perdre du temps dans le développement collectif. Il faut qu'on travaille sur cela, pour ne pas jouer moins bien avec un neuf pur comme lui."

Le groupe

"Concernant Bamba Dieng, c'est un peu compliqué car il a une douleur au genou qui persiste. Under a repris avec le groupe, on espère qu'il sera là demain mais ce n'est pas encore sûr. Ce sont plusieurs inconvénients liés aux matchs qui s'enchainent. Et puis on doit être attentifs aux données sur les futures blessures, qui peuvent se produire."

