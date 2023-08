OM : Ndiaye et Kondogbia prometteurs, Sarr et Aubameyang intermittents, Lopez catastrophique... les notes des Olympiens contre Leverkusen

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Lopez (2) (Blanco (5), 46e) : nombreux sont ceux qui n'ont pas compris le choix de Pablo Longoria de continuer avec l'Espagnol comme titulaire dans les buts. Ce soir, Pau Lopez a donné raison à ses détracteurs. Les deux buts allemands sont des conséquences directes de ses erreurs. Sur le premier, il sort mal sur un corner, se télescope avec Kondogbia, ce qui permet à Tah de marquer dans le but vide au second poteau. Sur le second, il se prend un corner direct d'Amiri. L'image est terrible. Marcelino l'a sorti à la pause et ce n'est sans doute pas anodin...

Clauss (5) (Negouai, 72e) : assez entreprenant la première demi-heure, plus effacé par la suite. Comme la saison passée, on dirait qu'il brillera quand il sera au top physiquement et qu'il sera beaucoup plus neutre quand il sera dans le dur. Point en sa faveur : son entente avec ses partenaires offensifs est naissante et ne peut que s'améliorer.

Gigot (5,5) (Touré, 65e) et Balerdi (5,5) (Mbemba (5,5), 46e) : leur équipe s'est inclinée mais on ne peut pas jeter la pierre aux deux défenseurs centraux. Ils ont bien pris le joueur qui croisait dans leur zone. Gigot s'est distingué par un tacle rageur qui est sa marque de fabrique. Balerdi s'est montré dangereux sur coup de pied offensif et il n'a pas eu de saute de concentration, ce qui est à souligner. Même constat pour Mbemba, sûr défensivement et dangereux offensivement (il a failli égaliser juste avant la fin de la rencontre). Ce qui rend inexplicable le fait qu'il ne soit pas titulaire ou que Longoria veuille le vendre...

Soglo (5) (Lodi, 63e) : il avait bien commencé son match, avec beaucoup d'envie mais des imprécisions dans les centres. Et puis, Augusto l'a mis sur les fesses avec un dribble à la demi-heure de jeu et il s'est calmé. A 18 ans, il doit évidemment emmagasiner de l'expérience mais le talent est là et très prometteur. Lodi, qui l'a remplacé, a été peu en vue.

Kondogbia (7) : l'une des deux grosses satisfactions de la soirée marseillaise. Harit s'est plaint en rigolant de sa capacité à récupérer des ballons lors d'un entraînement, le traitant de "poulpe". C'est exactement ça. L'ancien de l'Atlético a gratté plein de ballons, a orienté le jeu phocéen et a même failli marquer en seconde période d'une frappe de vingt mètres. Vraiment impressionnant.

Veretout (5) (Rongier (5,5), 46e) : Veretout part titulaire dans l'esprit de Marcelino mais, ce soir, il n'a pas justifié ce statut. Beaucoup moins influent que Kondogbia, il s'est montré très neutre, à la limite de la transparence. Rongier, qui a pris sa place à la pause, s'est montré plus percutant, même si il a gâché une belle occasion en refusant de tirer alors qu'il était bien placé à 20 mètres. On ne serait pas surpris, en tout cas, que le capitaine de la saison dernière finisse, comme chaque saison, par être titulaire alors qu'il était annoncé remplaçant en juillet.

Ndiaye régale, Aubameyang en dedans

Sarr (5) (Guendouzi, 73e) : quelques étincelles perdues dans un océan d'approximations. Présenté comme un joueur explosif, l'ancien Rennais n'a pas justifié les attentes placées en lui. On va mettre ça sur le compte d'une préparation perturbée par son transfert, de la chaleur ou d'un temps d'adaptation. Mais une fois que la compétition aura débuté, il n'aura plus d'excuses, surtout vu les joueurs qu'il y a sur le banc.

Ndiaye (7) (Vitinha, 58e) : le contraire de Sarr. Il a énormément tenté et a beaucoup réussi. Il va très vite, provoque tout le temps et réussi des gestes qui font soulever un stade. On a hâte de le revoir, surtout dans cette position axiale qui lui permet de se promener un peu partout sur le terrain. Mais pour cela, il faut espérer que sa sortie soit consécutive à des crampes et non à une blessure.

Ounahi (5) (Harit, 73e) : le Marocain a besoin d'un collectif huilé pour s'exprimer. Dans un secteur offensif en reconstruction totale, il est donc normal qu'il n'ait pas réussi à se mettre en avant. Sa technique lui permet quand même de briller dans les petits espaces. En plus de mieux comprendre les appels de ses coéquipiers, il lui reste aussi à régler la mire sur ses tirs. Sorti à un quart d'heure de la fin pour un Amine Harit qui a reçu une énorme ovation, pour sa première au Vélodrome depuis sa grave blessure à Monaco à l'automne.

Aubameyang (5) (Mughe, 73e) : le Congolais avait envie de bien faire mais, peu ou mal servi, il n'a pas brillé. En seconde période, il prend un ballon à Ounahi alors que le Marocain était mieux placé, et place une frappe au ras de la lucarne. Il se comporte en patron, c'est déjà ça. Mughe, qui l'a remplacé, a marqué à la 77e et a failli égaliser à la 85e. Le jeune attaquant en est à deux buts en quelques minutes de jeu au Vélodrome (il avait aussi marqué contre Annecy en Coupe). Il mériterait un peu plus de temps de jeu...

Buts : Mughe (77e) pour l'OM ; Tah (14e), Amiri (40e) pour Leverkusen.

OM : Lopez (Blanco, 46e) - Clauss (Negouai, 72e), Gigot (Touré, 65e), Balerdi (Mbemba, 46e), Soglo (Lodi, 63e) - Kondogbia (Gueye, 63e), Veretout (Rongier, 46e) - Sarr (Guendouzi, 73e), Ndiaye (Vitinha, 58e), Ounahi (Harit, 73e) - Aubameyang (Mughe, 73e).

⏱ 77’ | #OMB04 1️⃣-2️⃣



𝗕𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗧 de François-Régis Mughe ! A peine entré en jeu, notre jeune attaquant camerounais réduit l'écart ! ⚡️🇨🇲 pic.twitter.com/0gX9fVAPQj — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 2, 2023

