OM : Neymar asticote de nouveau Alvaro Gonzalez !

Une vidéo venue du Brésil a fait grand bruit ces derniers jours. On y voit un garçon de 11 ans, Luiz Eduardo, pleurer parce que pendant un match entre son équipe d'Uberlandia Academy et l'Instituto SET, l'entraîneur adverse n'a pas arrêté de parler de lui comme du "Noir" qu'il fallait arrêter. Une histoire qui ressemble furieusement à ce qui s'est passé il y a deux mardis pendant PSG-Basaksehir. Sauf que là, il y a les larmes d'un enfant plus une jurisprudence. Alerté, Neymar a envoyé un message de soutien à son jeune compatriote via Instagram.

Et les insultes à Sakai ?

"J'ai vu que tu traversais une situation complètement désagréable et triste, a écrit Neymar sur Instagram. Malheureusement, nous passons par ce genre de choses qui ne correspondent plus à aujourd'hui. Je t'envoie de la force, beaucoup de lumière et d'amour. Transforme cet épisode en force, en entraînement, en dévotion, en amour pour ce que tu fais, pour tes parents, ta famille, pour tous sans race ni couleur. Courage, je suis avec toi. Je t'embrasse."

Et hop, une nouvelle référence à l'histoire avec Alvaro Gonzalez lors du Clasico de septembre ! Neymar jure l'avoir entendu dire "singe" alors que l'Espagnol prétend avec dit "débile". Le Parisien y avait déjà fait référence juste après les événements de Basaksehir. Etonnamment (ou pas), aucune référence à son "Chinois de m…" lancé à Hiroki Sakai…