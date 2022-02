OM : nouveau coup de massue pour les supporters, après Nice

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

Dégoûtés par l'élimination de leur équipe à Nice (1-4) alors qu'ils rêvaient de voir la Coupe de France revenir à Marseille après 33 ans d'absence, les supporters de l'OM l'avaient d'autant plus mauvaise qu'ils avaient été interdits de déplacement. Alors qu'ils n'étaient pas à l'Allianz Riviera quand tout a dérapé en août et que les ultras niçois, ceux-là même qui avaient envahi le terrain, étaient bien présents.

Eh bien, leur colère n'est pas près de retomber ! En effet, la préfecture de Moselle a confirmé ce soir qu'elle interdisait la présence de supporters marseillais à Metz et au stade Saint-Symphorien dimanche de midi à minuit. Elle justifie cela par des "risques avérés de troubles à l'ordre public". Il est vrai que les ultras messins n'apprécient que moyennement de voir beaucoup de fans de l'OM dans les quatre tribunes de leur stade et que cela occasionne régulièrement des incidents. Il y a trois ans, les choses étaient allées encore plus loin quand la direction messine avait décidé d'installer un groupe à l'étage supérieur de la tribune derrière un des buts (après un incident avec le Lyonnais Anthony Lopes). Le dit groupe s'était alors retrouvé juste à côté du parcage marseillais... Qu'elle soit justifiée ou pas, cette décision signifie donc qu'il n'y aura une nouvelle fois pas de déplacement officiel de supporters de l'OM !

C'était attendu, c'est tombé ce soir : les supporters de l'OM sont interdits de déplacement à Metz dimanche soir.