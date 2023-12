OM : nouveau coup de théâtre pour le prix réclamé par McCourt pour la vente du club !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La possible vente de l'Olympique de Marseille n'en finit plus de faire parler ces dernières semaines. Et la tendance semble claire à ce sujet : l'Arabie saoudite serait bien intéressée pour racheter le club phocéen, mais pour l'heure le propriétaire marseillais, Frank McCourt, ne compterait pas vendre ou n'aurait pas reçu l'offre qu'il désirerait.

C'est ce qu'a confirmé dans l'émission OM Café le journaliste du Phocéen, Romain Haering, qui croit savoir, par ailleurs, savoir que le milliardaire américain demanderait finalement entre 500 et 600 millions d'euros pour accepter de céder le club olympien.

"McCourt ne veut pas vendre à perte"

"La réalité, c’est qu’il y a eu des approches et ce n’est pas allé beaucoup plus loin. Il n’y a pas eu de communiqué en relecture. Cela tapait à la porte pour demander le prix. On leur a dit non, soit Frank McCourt ne veut pas vendre, point. Soit on a dit que c’était 500 ou 600 millions d’euros. Ce n’est pas si clair que McCourt ne veuille pas vendre. Par contre, ce qui est clair, c’est qu’il ne veut pas vendre à perte. On peut respecter cela aussi. McCourt a mis entre 300 et 400 millions d’euros depuis qu’il est là. Entre le prix du rachat et l’argent investi dans les premiers mercatos et les dettes à combler. Cela avec son argent personnel, donc cela peut se comprendre qu’il veuille rentrer dans ses sous. Et s’il y avait des Saoudiens multimilliardaires, ce n’est pas 500 ou 600 millions qui les arrêtera. Des approches, des prises de renseignements, oui, et la réponse c’était non", a révélé Romain Haering.

