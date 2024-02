OM : nouveau coup de tonnerre pour l’avenir de Longoria !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Dans son édition du jour, L’Équipe s’intéresse à l’avenir de Pablo Longoria et aux nombreux couacs de sa politique menée depuis trois ans. Aujourd’hui, alors que l’OM est à la peine en championnat (8e) et que l’effectif affiche ses limites, les choix de l’Espagnol font logiquement discuter, et son futur à la tête du club interroge.

Après la réunion houleuse du 18 septembre qui avait vu la direction de l’OM tancée par les responsables de groupes de supporters, Longoria n’avait lui-même pas caché ses envies d’ailleurs et il avait pris quelques jours de réflexion avant d’indiquer qu’il restait en poste. Plus de quatre mois sont passés, depuis, et l’Espagnol a repris le costume mais il est davantage isolé, en interne, puisque sa garde rapprochée a perdu des membres importants.

Tessier toujours plus proche de remplacer Longoria ?

D’abord très populaire auprès des supporters marseillais, Longoria ne fait aussi plus l’unanimité, aujourd’hui, comme le signale la banderole des Ultras déployée contre Monaco (2-2), il y a dix jours, qui fustigeait un « président dépassé ». L’Espagnol se dit fatigué mais reste présent et combatif dans les instances. Au club, c’est toutefois Stéphane Tessier qui gère de plus en plus les affaires du quotidien et l’ancien de l’ASSE aussi s’est entouré de personnes de confiance, au centre de formation, à la communication, au marketing ou au recrutement. Preuve d’un changement à venir ?

Lu dans l'Equipe. Pas besoin d'être expert en gestion de club de foot, pour voir que Longoria a créé lui-même l'instabilité de son club avec autant de mouvements au niveau de l'effectif et des coachs. Tout en descendant au niveau de la qualité et de la densité. pic.twitter.com/8qv6y9VOjI — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) February 6, 2024

