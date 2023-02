OM : nouveau coup dur en vue du Classique contre le PSG !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Plus de peur que de mal pour Samuel Gigot. Touché à la cheville droite à la fin de la première période de Clermont-OM (0-2) samedi soir, à la suite d’un choc avec Aïman Maurer, le défenseur central marseillais a passé une IRM hier, après des premiers examens dimanche qui n’ont révélé aucune fracture. Les résultats sont plutôt rassurants pour le joueur âgé de 29 ans : les tendons ne sont pas abîmés, et son absence ne devrait pas s’étirer trop longtemps. Son indisponibilité pour le déplacement à Toulouse, dimanche prochain au Stadium, est déjà actée.

Une défense décimée face au PSG ?

Et le Classique au Vélodrome, le 26 février ? À ce stade, et avec toutes les précautions d’usage, L’Équipe explique qu’« une participation paraît compromise » et table plutôt pour un retour de Gigot début mars.

Pour composer son équipe face au PSG, Igor Tudor sera privé du Congolais Chancel Mbemba, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes, et il devra s’appuyer en priorité sur le trio Sead Kolasinac – Éric Bailly – Leonardo Balerdi.

Pour résumer Déjà privé de Chancel Mbemba pour affronter le Paris Saint-Germain le 26 février prochain, Igor Tudor pourrait également devoir se priver de Samuel Gigot malgré les éléments rassurants du moment. Un vrai coup dur pour l'OM.

