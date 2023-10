OM : nouveau coup dur pour Marcelino

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Un rebond prestigieux pour Marcelino ? Ce n’est pas pour tout de suite. Si le nom de l’ancien coach de l’OM a bel et bien été susurré du côté du Séville FC, qui vient de remercier José Luis Mendilibar à cause des mauvais résultats du début de saison, on sait déjà qu’il ne viendra pas sur le banc andalou.

Marcelino souhaite un projet stable

Selon le journaliste espagnol d'El Chiringuito Alex Silvestre, Marcelino « ne viendra pas à Séville parce qu’il souhaite un projet stable. » Après avoir connu les remous du contexte marseillais, on peut comprendre que le technicien espagnol aspire à plus de quiétude.

