OM : nouveau rapprochement dans l'optique d'une vente ?

Ce mercredi, les U19 de l'Olympique de Marseille sont à Salou, à une heure de Barcelone, pour y disputer un tournoi. Jusque-là, rien d'important. Sauf que Salou possède l'un des plus beaux complexes sportifs d'Espagne et qu'il est la propriété depuis d'un an de l'Arabie Saoudite, qui y envoie sa sélection nationale et ses jeunes en formation pour s'y aguerrir. Et là, tout de suite, on fait le lien avec la vente de l'OM…

Le compte Twitter Treize013, très actif sur la question et qui est persuadé que le club va être racheté par le même fonds saoudien qui vient d'acquérir Newcastle, semble croire que ce n'est pas anodin. Et force est de constater que depuis quelque temps, les articles sont nombreux concernant un rapprochement entre l'OM et l'Arabia Saoudite. Ce tournoi pourrait constituer une nouvelle étape…

Les U19 de l’#OM participeront dès demain à un tournoi à Salou en Espagne. Cette compétition internationale a été organisée par une Bourse saoudienne. #TeamOM 🔵⚪️ — Treize013 (@treize013) November 2, 2021