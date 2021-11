OM : nouvelle révélation de taille sur la vente du club, Pierre Ménès a tranché !

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

L’Arabie Saoudite vient de racheter Newcastle mais absolument rien ne relie ce petit événement à une vente possible de l’OM ou l’Inter Milan. Pourtant, les rumeurs ont encore surgi à ce sujet quelques mois après qu’on annonce la vente du club phocéen par Frank McCourt. Thibaud Vézirian, à l’origine de ces rumeurs, continue dans cette démarche en affirmant que la vente de l’OM aura bien lieu.

« La vente de l’OM sera-t-elle officielle avant ou après celle de l’Inter ? Je ne sais pas si ça sera avant ou après l’Inter. Je n’ai pas d’infos sur l’officialisation. C’est très compliqué, c’est top secret. Nous verrons ça en temps et en heure. Je sais juste que certains ont voulu me faire passer pour un menteur et je souris d’avance. L’officialisation, ça va arriver », a-t-il assuré.

Invité à évoquer ce sujet dans sa pastille Pierrot le Foot, Pierre Ménès est resté stoïque : « Je rappelle que malgré les élucubrations de certains, l’OM n’a jamais été à vendre. C’est quand même la base. Si un mec arrive chez moi et me donne 3 millions d’euros pour acheter ma maison et que ne je vends pas, il aura beau me donner un pont d’or, je ne la vendrai pas. Là, c’est pareil. Je pense que Frank McCourt n’a pas envie de vendre le club. »

Face à Pierrot : "Si j'interviewe Macron, on dira que je suis à la solde du gouvernement..."

Lille, Lyon, Neymar, la vente de l'OM, Sainté, Sampaoli, Rennes et Zemmour... Il y en a pour tous les goûts dans ce 5e épisode de "Face à Pierrot".https://t.co/reFm03hsy3 pic.twitter.com/AbyID2E0AJ — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 8, 2021