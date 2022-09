OM : Nuno Tavares donne une autre version d'Igor Tudor

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Nuno Tavares était l'invité de Rothen s'enflamme vendredi soir sur RMC. Et le défenseur portugais a notamment évoqué la méthode Igor Tudor. « Tudor a une posture rigide, peut-être militaire comme vous dites, mais s'il y a quelque chose que nous n'aimons pas on peut discuter avec lui. Il est toujours ouvert. Il est exigeant comme un entraîneur doit l'être. On s'habitue bien au système. »

L'ancien joueur d'Arsenal a également évoqué la rumeur CR7 à l'OM... « Sincèrement, je n'ai pas vraiment cru à la rumeur Ronaldo. Je n'ai jamais vu quoi que ce soit de concret donc je ne l'ai jamais abordé comme quelque chose de véridique. »