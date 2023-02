OM - OGC Nice : Daniel Riolo a identifié les deux coupables marseillais

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’OM s’est incliné hier au Vélodrome contre l’OGC Nice (1-3) et a sans doute laissé filer ls derniers espoirs de titre devant un PSG désormais à huit longueurs en tête du classement de Ligue 1.

« C’était un match difficile contre une équipe qui est dans une bonne période. Mais je ne peux rien reprocher à mes joueurs : je ne peux pas leur dire qu’ils n’ont pas couru ou qu’ils n’ont pas créé des choses. On doit oublier ce match, tourner la page et penser au prochain. On sait qu’on ne peut pas gagner à chaque fois », a préféré positiver Igor Tudor en conférence de presse.

Daniel Riolo, lui, a trouvé deux coupables à la contre-performance de l’OM : Nuno Tavares mais surtout Dimitri Payet. « Tavares son repli défensif au ralenti ? Il peut s’arrêter prendre une boisson en route aussi tant qu’il y est… sinon Payet, désolé mais c’est flagrant, a-t-il affirmé hier soir. Payet pose un véritable souci. Même si on se dit qu'il ne peut plus presser et mettre l'intensité, il lui reste au moins la qualité de passe mais en première période, il rate quasiment toutes ses passes. »