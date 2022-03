OM - OGC Nice : Daniel Riolo félicite la gestion de Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L’OM est encore engagé dans deux compétitions. En championnat, les hommes de Jorge Sampaoli réalisent une très bonne saison récompensée par une seconde place au classement. Après la victoire contre Nice Daniel Riolo a loué le coaching de Sampaoli.

Sur RMC, le journaliste a donné son ressenti : « On a été très impatients avec Sampaoli. On a beaucoup parlé de Milik, mais il est là, il marque. Sampaoli s'adapte beaucoup plus que l'image qu'on a voulu donner de lui. Il a trouvé des solutions pour relancer son équipe. »

🎙 @DanielRiolo : "On a été très impatients avec Sampaoli. On a beaucoup parlé de Milik, mais il est là, il marque. Sampaoli s'adapte beaucoup plus que l'image qu'on a voulu donner de lui. Il a trouvé des solutions pour relancer son équipe." #rmclive pic.twitter.com/28pCVojdbQ — After Foot RMC (@AfterRMC) March 20, 2022

Pour résumer L’OM s’est imposé contre Nice, en clôture de la 29ème journée de Ligue 1. Un match où Daniel Riolo a félicité l’entraîneur olympien pour sa gestion. Pour lui, on a été trop impatients avec Sampaoli et le coach argentin s'adapte parfaitement à son équipe.

Adam Duarte

Rédacteur