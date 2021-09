OGC Nice - OM : Galtier encore dans le collimateur

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Christophe Galtier dans le viseur de Marion Bartoli. L’ancien championne de tennis aujourd’hui chroniqueuse pour RMC dans l’émission les Grandes Gueules du Sport, est revenue sur les incidents survenus lors de Nice-OM. Elle a notamment fustigé Christophe Galtier pour ses déclarations.

« En mettant de côté mon statut de supportrice de l’OM, on ne peut pas déclarer avoir gagné le match quand il y a un envahissement de terrain et que des supporters portent atteinte à l’intégrité physique des joueurs. On sait qu’il y a des problèmes à l’Allianz Riviera, avec l’absence d’un filet anti-projectiles. Mais si le PSG se déplace à Nice et que Messi reçoit une bouteille à chaque fois qu’il va tirer un corner, je ne suis pas sûr que le PSG reste sur la pelouse… Donc il faut essayer d’avoir une attitude juste, quelle que soit l’équipe que l’on reçoit. Bien sûr, c’est plus chaud contre l’OM. Mais tu ne peux pas dire, quand tu es incapable de tenir tes supporters, que tu as gagné le match, c’est impossible ! Au contraire, Galtier aurait dû faire un mea-culpa. En disant : ‘Je suis désolé, on n’a pas été bons’. Après, je pense que le préfet a voulu reprendre le match pour essayer de calmer tout le monde, histoire d’éviter une révolution dans les tribunes et un envahissement de terrain dramatique » - (propos retranscris par CoeurMarseillais)

Réponse le 8 septembre prochain pour connaitre sanctions prises par la commission de discipline de la LFP suite aux incidents survenus lors de ce match. Affaire à suivre.

