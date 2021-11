OM, OGC Nice : Galtier met un gros tacle aux supporters marseillais

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Jeudi soir, l'OM a largement dominé la Lazio Rome en première période. Mais alors qu'on jouait les arrêts de jeu, un supporter a jeté un objet sur un Italien qui s'apprêtait à tirer un corner, la rencontre a été interrompue cinq minutes et lorsqu'elle a repris, les Biancocelesti ont égalisé… Une bêtise condamnée par tous les Phocéens après le match nul (2-2) et qui trouve un écho avec ce qui s'est produit il y a quinze jours contre le PSG (0-0). Que ce soit en Europe ou en L1, l'OM reste sous le coup de lourde sanctions suite aux débordements survenus depuis le début de la saison.

Les dirigeants marseillais ont rappelé à leurs supporters qu'ils risquaient gros, mais en y mettant les formes. Christophe Galtier, lui, n'y est pas allé par quatre chemins. En conférence de presse, l'entraîneur de l'OGC Nice, qui se trouve dans la même situation, à savoir un débordement de ses ultras entraînera un retrait de points, a mis un tacle bien senti : « Il ne faut pas oublier que nous avons toujours un point avec sursis… Je dis cela parce que d’autres clubs ont aussi cette épée de Damocès au-dessus de la tête et qu’il y a, sur d’autres terrains, en France et en Europe, des soi-disant supporters qui continuent à mal se comporter et à mettre en danger le résultat de leur équipe ».

