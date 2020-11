OM – OGC Nice : la reprise des hommes de Villas-Boas de plus en plus menacée

L'Olympique de Marseille devrait bel et bien bénéficier de quelques jours de repos supplémentaires avant d'affronter le FC Porto en Ligue des Champions. En effet, au fur et à mesure que les heures passent, il semble de plus en plus probable que la Commission Covid-19 de la LFP décide du report du match OM – OGC Nice, initialement programmé le 21 novembre du fait d'un cluster dans l'effectif du Gym.

De nombreux cadres de Nice touchés par la Covid-19

Comme nous vous l'expliquions hier, plus de deux joueurs de l'effectif de Patrick Vieira sont actuellement à l'isolement et les entraînement du Gym ont été suspendu cette semaine. Selon Nice-Matin, le cluster touche Atal, Coly, Lotomba, Ndoye, Pelmard, Rony Lopes ou encore Benitez et certains éléments comme Dante, Danilo et Kamara font l'objet d'une suspicion de Covid.

Même si plusieurs joueurs malades ne représentent aucun symptôme, le protocole est clair et les joueurs niçois devront forcément attendre le milieu de semaine prochaine avant de reprendre l'entraînement. Une situation pas seulement inconfortable pour l'OM – qui compterait alors deux matches en retard avec la réception du RC Lens – mais également pour le Gym, qui reçoit le Slavia Prague en Ligue Europa le jeudi 26 novembre. Une échéance plus difficile à reporter avec les règlements de l'UEFA...