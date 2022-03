OM - OGC Nice : le héros marseillais est désigné, Galtier s’en prend à l’arbitre

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L’OM a envoyé un message fort hier en s’imposant contre l’OGC Nice avec la manière (2-1). Bien que bousculés en seconde période, les hommes de Jorge Sampaoli ont su courber l’échine pour mieux piquer en retour et ont pu compter sur un bon Gerson pour permettre à Cédric Bakambu de doubler la mise. Placé en piston gauche, le Brésilien continue sa montée en puissance après des débuts compliqués en L1.

« On sait tous que Gerson a eu un peu plus de mal au début de saison. Il s’est très bien intégré, avec l’équipe, il a assimilé un nouveau championnat, très différent de celui qu’il connaissait au Brésil, c’est incomparable, a savouré Mattéo Guendouzi. Il nous aide beaucoup sur le couloir gauche, il fait des passes décisives, il arrive à marquer, il est très efficace. Quand il est comme ça, il s’avère très important pour nous, on est super heureux de l’avoir avec nous. » De son côté, et à l’instar d’Andy Delort et Julien Fournier avant lui, Christophe Galtier n’a pas apprécié l’arbitrage notamment lorsqu’un penalty aurait pu être sifflé sur l’ancien buteur du MHSC après un contact avec William Saliba (73e).

« C’est un tournant important, l’équipe prenait des risques et on peut avoir beaucoup de regrets. On aurait mérité d’égaliser à ce moment-là, a déploré le coach du Gym en conférence de presse. J’avais demandé des explications la semaine dernière après le penalty qui a fait rire la France entière (sifflé contre Dante, également expulsé, à Montpellier, 0-0). Là, je n’ai pas demandé. Je suis en sursis, il ne valait mieux pas que j’entre dans le vestiaire de l’arbitre. Mais comment un attaquant qui a l’avantage sur le défenseur peut vouloir simuler ? On dit que l’erreur est humaine, mais il y a eu plusieurs erreurs humaines car l’action a été checkée. »

I have to say this could be the most electric, wild, passionate stadium I’ve ever stepped foot in @OM_English 😍🏟🚨 @Ligue1_ENG pic.twitter.com/v4nWcOSdxE — Kaylyn Kyle (@KaylynKyle) March 20, 2022

Pour résumer La précieuse victoire de l’OM dimanche contre l’OGC Nice en clôture de la 29e journée de Ligue 1 (2-1) a permis à Gerson de montrer qu’il était devenu un autre joueur. Christophe Galtier enrage après un arbitrage défaillant.

Bastien Aubert

Rédacteur