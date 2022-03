OM - OGC Nice : les 3 héros de la victoire des Olympiens, qui restent dauphins du PSG

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Boubacar Kamara

Aligné en défense centrale aux côtés de William Saliba et Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara a livré une masterclass par son intelligence défensive et sa qualité de relance.

Pau Lopez

Assez peu sollicité en première période, Pau Lopez a réalisé deux magnifiques parades en seconde période sur des frappes de Calvin Stengs (61e) et Andy Delort (71e) pour préserver le score de son équipe.

Cengiz Ünder

Même s’il a eu du déchet dans ses passes et dans ses dribbles, Cengiz Ünder a été le Marseillais le plus dangereux du match. En témoigne son pénalty obtenu pour le premier but olympien.

⏱ 90’ | #OMOGCN 2️⃣-1️⃣



FIN DU MATCH !



Nos Olympiens sortent victorieux de ce choc grâce à des réalisations de @arekmilik9 🇵🇱 et @Bakambu17 🇨🇩



𝗔𝗟𝗟𝗘𝗭 𝗟'𝗢𝗠 🔵⚪️ pic.twitter.com/Bqdtz544Nd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 20, 2022

Pour résumer Grâce à des buts d'Arkadiusz Milik (45+4e s.p.) et Cédric Bakambu (89e), l'Olympique de Marseille a remporté le choc de la 29e journée de Ligue 1 face à l'OGC Nice (2-1). Voici les 3 héros de la victoire marseillaise.

Fabien Chorlet

Rédacteur