OM - OGC Nice : les compos sont là avec de grosses surprises !

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Après le match nul de Lens à Brest (1-1) en fin d'après-midi, l'OM a une belle occasion de prendre ses distances avec les Sang et Or pour la 2e place de Ligue 1. Mais pour cela, il faudra prendre le meilleur sur des Aiglons qui viennent justement de s'imposer à Bollaert (1-0). Ce choc se disputera dans un Vélodrome à guichets fermés et en fusion pour un adversaire qu'il a appris à détester après les événements de l'an dernier. Ce qui a d'ailleurs incité le préfet des Bouches du Rhône à interdire le déplacement aux supporters niçois... Mais la grosse surprise de la soirée, c'est la première titularisation de Vitinha, recrue marseillaise en attaque, plus gros transfert de l'histoire du club, six jours seulement après son arrivée.

OM : Lopez - Mbemba, Gigot, Balerdi - Clauss, Rongier, Guendouzi, Tavares - Ünder, Payet - Vitinha.

OGCN : Schmeichel - Lotomba, Todibo, Dante - Bard, Ramsey, Ndayishimiye, Thuram - Laborde, Moffi, Diop.